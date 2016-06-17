«تعليمية رأس الخيمة» تهنّئ أوائل الثانوية العامة

التقت منطقة رأس الخيمة التعليمية بـ 6 من أوائل الثانوية العامة المتفوقين في امتحانات العام الحالي من القسمين العلمي والأدبي على مستوى الدولة، والحاصلين على نسب نجاح عالية بإمارة رأس الخيمة.

بدورها، هنأت سمية حارب السويدي مديرة المنطقة التعليمية، المدارس التي حققت مستويات عالية من التفوق، وتمنت لجميع الطلبة الناجحين والمتفوقين في اختبارات العام الحالي، المزيد من التفوق في حياتهم الدراسية والعملية، سائلة الله تعالى، التوفيق في اختبارات الدور الثاني، لمن لم يحالفهم الحظ في الدور الأول.

أوائل

يذكر أن الطالب عبد الرحمن نصار كامل نصار من مدرسة الجودة للتعليم الثانوي بنين، أحرز المركز الأول على مستوى الشهادة الثانوية للقسم العلمي، بحصوله على نسبة 99.6 %، والأول على مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية، في حين أحرزت الطالبة خلود أحمد محمد أحمدوه الشحي من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي بنات، على المركز الثامن على مستوى الشهادة الثانوية بالقسم الأدبي، بحصولها على نسبة 98.8 %، والمركز الأول على مستوى الطلبة المواطنين، وعلى مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية، فيما زميلتها الطالبة موزة جاسم الجلاف الزعابي من مدرسة الظيت للتعليم الثانوي بالقسم الأدبي، حصلت على المركز الخامس على مستوى أوائل الطلبة المواطنين، والثاني على منطقة رأس الخيمة.

ونال الطالبان نورة ابنة الممثل حبيب غلوم، وسالم محمد، المركزين الثاني والثالث على مستوى منطقة رأس الخيمة من القسم العلمي، بحصولهما على نسبة 98.9 % .