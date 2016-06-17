عبد الله بن زايد يدعو إلى إشراك جميع المدارس الحكومية في التقييمات الدولية

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، مساء أول من أمس، الاجتماع الرابع للمجلس الذي عقد في جامعة زايد بأبوظبي، ودعا سموه إلى إشراك جميع المدارس الحكومية في كل إمارات الدولة في التقييمات الدولية، لرفع نسبة الطلبة الإماراتيين في العينة، مما سيعكس مستقبلاً مستوى تقدم الطلبة المواطنين في هذه الاختبارات، ويساعد على تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثالث، واستعرض بعدها معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، التوصيات المنبثقة من مجلس التعليم والموارد البشرية خلال الفترة السابقة.

وقدمت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، نتائج TIMSS/ PISA لجميع فئات الطلبة في مختلف المناهج الخاصة والحكومية مع التركيز على أداء الطلبة المواطنين.

واستعرضت معاليها مقترحاً لزيادة حجم عينة الطلبة المواطنين المشاركين في هذه الاختبارات.

بدوره، قدم معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، عرضاً بشأن نسبة التوطين المطلوبة في الأجندة الوطنية والتصنيف للباحثين عن عمل.