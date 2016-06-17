محمد بن زايد: تضحيات أبطال الإمارات تعكس معدنهم الأصيل في الولاء والانتماء

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات وشعبها بأبطالها الشهداء الذين يقدمون يوماً بعد يوم صوراً ناصعة من البطولات والتضحيات التي تعكس معدنهم الأصيل في الولاء والانتماء إلى هذا الوطن العزيز، فكانوا الجنود الأوفياء والأبطال الشجعان في ساحات العز والشرف، وسيبقون بإذن الله تعالى مصدر عز وإلهام للأجيال المقبلة ورموزاً مضيئة في مسيرة الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، خلال زيارته أمس مجلس عزاء الشهيد أحمد محمد أحمد الزيودي في منطقة الحلاة بالفجيرة، ومجلس عزاء الشهيد عبد الله محمد سعيد اليماحي في منطقة مربض بالفجيرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقال سموه، خلال حديثه لأسرتي الشهيدين، إن وقفة أبناء الإمارات، وفي مقدمتهم أسر وذوو الشهداء في تضامنهم وتلاحمهم خلف أبنائهم المنتمين إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الإنسانية، تبعث على الاعتزاز والفخر، ونستمد منها القوة والعزيمة والشموخ والإصرار وأسمى معاني الولاء والانتماء إلى الوطن، مرسخّين فينا روح الأمل والعمل نحو المضي في طريق المجد والعزة لهذا الوطن في وقوفه أمام التحديات بكل صلابة وثبات. وقدم العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

Ⅶوقفة أبناء الإمارات وفي مقدمتهم أسر وذوو الشهداء خلف القوات المسلحة تبعث على الاعتزاز والفخر