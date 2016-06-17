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في الجول يكشف لماذا ستوك سيتي أقرب لرمضان من تشيلسي.. ووكيله يوضح

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في الجول يكشف لماذا ستوك سيتي أقرب لرمضان من تشيلسي.. ووكيله يوضح في الجول يكشف لماذا ستوك سيتي أقرب لرمضان من تشيلسي.. ووكيله يوضح

هل بالفعل وصل إلى رمضان صبحي عرضا رسميا من قبل نادي تشيلسي؟ نادر شوقي وكيل اللاعب يوضح لـFilGoal.com.

موقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي أكد يوم الخميس دخول نادي تشيلسي اللندني في سباق مع ستوك سيتي من أجل رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

فما حقيقة هذا الأمر؟ يُجيب نادر شوقي لـFilGoal.com قائلا: "كل تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف "لم يصل إلينا أي عرضا رسميا من تشيلسي أو أي نادي أخر. فقط ستوك سيتي".

وكان FilGoal.com قد انفرد من قبل بعرض ستوك سيتي لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

لماذا ستوك أقرب من الجميع

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي أقرب لستوك سيتي من أي فريق أخر، مهما كان أسمه.

سبب ذلك وبعيدا عن عدم وصول أي عرض رسمي إلا من ستوك سيتي، فأن الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها باللاعب ستحتاج لمشاهدته ووضعه تحت المرصاد لمدة طويلة.

على سبيل المثال، تشيلسي سيرغب في مراقبة رمضان صبحي لمدة طويلة قبل أن يقرر ضم اللاعب من عدمه، ثم يقرر إعارته إلى أحد الأندية الأخرى لكي يلعب بشكل أكبر، ثم بعدها يقرر إعادته من جديد من عدمها.

وهذا ما يعد سياسة للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا وخصوصا مع المواهب صاحبة السن الصغير.

وبالتالي ومع العرض الرسمي من قبل ستوك سيتي، فرمضان صبحي أقرب للنادي الإنجليزي عن الجميع.

ويعد رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية في فريق النادي الأهلي هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف وصنع 9 أخرين لزملائع خلال الموسم الجاري.

كما يعد رمضان صبحي لاعبا أساسيا في تشكيل منتخب الأول والمنتخب تحت 20 عاما.

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