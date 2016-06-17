الأهلي: لا مانع من احتراف رمضان صبحي ولكن بشرط

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي عدم وجود أي مانع لدى النادي في احتراف رمضان صبحي أو أي لاعب أخر.

موقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي أكد يوم الخميس دخول نادي تشيلسي اللندني في سباق مع ستوك سيتي من أجل رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

قبل أن يوضح FilGoal.com حقيقة عرض تشيلسي ولماذا ستوك سيتي أقرب لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو: "لا مانع لدينا من احتراف رمضان صبحي أو أي لاعب أخر".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "ولكن بشرط وصول عروض مناسبة لذلك".

وأتم "إلى جانب قررنا تأجيل كل تلك الأمور حتى بعد نهاية الدوري".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر الحالي. وفي الوقت ذاته سيواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي.

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط من 3 مباريات لحسم بطولة لقب الدوري.