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مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد قادر على حمايتنا أمام الأهلي

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مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد قادر على حمايتنا أمام الأهلي مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد قادر على حمايتنا أمام الأهلي

يؤمن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي أن محمد عواد قادر على حراس عرين الدراويش في مباراته المقبلة أمام الأهلي.

ويواجه الإسماعيلي منافسه الأهلي في الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري في ملعب برج العرب في إطار الجولة 32 من الدوري المصري.

وسيكون عواد أساسيا في مواجهة الأهلي في ظل غياب محمد صبحي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدث سعفان الصغير لـFilGoal.com قائلا:"ثقتي كبيرة في عواد لحراسة مرمى الإسماعيلي أمام الأهلي فأنا أعرف ما يستطيع تقديمه جيدا".

وأكمل"دربت عواد لـ10 سنوات مع الناشئين ومنتخب للناشئين أيضا وقد ظهر بمستوى مميز خاصة في لقاء سموحة الأخير".

وأتم"نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من المربع الذهبي".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 47 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع وصاحبه وادي دجلة.

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