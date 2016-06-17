مكياج طبيعي لإطلالة التربان في رمضان

هل أنت قلقة من وضع المكياج على وجهك لمناسبة الإفطار، خوفاً من المبالغة؟ هل تعشقين المكياج الناعم ولا تعرفين كيفية تنفيذه ؟ في "سيدتي نت" نقترح عليك هذا المكياج الخفيف والراقي لمناسبة الإفطار، ويمكن تنسيقه مع حجاب أو تربان، للحصول على إطلالة شبابية .

كل ما عليك فعله هو اتباع 6 خطوات بسيطة وسهلة :

*وزعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

*طبّقي ظلال العيون الذهبي الفاتح على كامل الجفن العلوي.

*ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن العلوي.

* خططي الايلاينر السائل فوق الكحل الجافّ من أجل المزيد من الـتألق والثبات.

*أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .

*طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف اختاري لون مناسب لبشرتك من تدرجات الالوان الطبيعية .

مع اتباع الخطوات ستحصلين على إطلالة مميزة وراقية تليق بمناسبة سهرة رمضان مع الصديقات.