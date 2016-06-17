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بالفيديو.. قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف

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بالفيديو.. قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف بالفيديو.. قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف
تشهد قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الغضب بين أهالى القرية بعد غرق شوارع القرية ومنازلها فى مياه الصرف الصحى منذ شهر، نتيجة لوجود انسداد فى مصرف القرية ، نتيجة قيام الأهالى بإلقاء مخلفاتهم فى المصانع والحيوانات النافقة بمياه المصرف، مما تسبب فى ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والمنازل وإصابة الحياة بشوارع القرية بالشلل التام وانتشار الأمراض بين سكانها إلى جانب انتشار الحشرات والبعوض.


>بالفيديو.. قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف... by youm7

وتقدم الأهالى، باستغاثات بمديرية الرى بالغربية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإنقاذهم وسرعة التدخل لإزالة الإنسداد وشفط المياه من المنازل والشوارع حتى تعود الحياة للقرية مرة أخرى.

وناشد عبد الحفيظ الجمال أحد أهالى القرية، المسئولين بالوقوف بجانب الأهالى ورفع الضرر عن القرية وسرعة تسليك المصرف وشفط المجارى من الشوارع والمنازل، حفاظا على أرواح المواطنين بعد انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الصرف الصحى.


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