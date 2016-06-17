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محافظ جنوب سيناء يوزع شهادات تقدير مجاهدى جنوب سيناء

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محافظ جنوب سيناء يوزع شهادات تقدير مجاهدى جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يوزع شهادات تقدير مجاهدى جنوب سيناء
وزع خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات تقدير على مجاهدى جنوب سيناء، و 6 موتوسيكلات لذوى الاعاقة و3 أجهزة تعويضية، خلال حفل الإفطار الذي دعا إليه المحافظ وحضره اللواء مجدى موسى مدير الأمن المهندس هشام أبو سنة رئيس هئية موانئ البحر الأحمر وقيادات القوات المسلحة والشرطة ومشايخ وعواقل البدو وأعضاء مجلس النواب.

أكد المحافظ أن حفل الإفطار جاء لتقريب وجهات النظر بين الجهات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب مشيرًا إلى أنه يرفض أن يطلق لفظ أو تعبير ذوى الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، وقال إنهم من ذوى القدرات الخاصة حيث ما منع الله إلا لكى يعطى الكثير فنرى منهم المتميزين في كافة المجالات التى يصعب على الإنسان الطبيعى التميز فيها.

وأضاف المحافظ أن هذ اليوم تاريخى لاينس، ويجب ان نذكر أبناءنا بهذة الذكرى سيظل فخر واعتزار على مر الأجيال.

قام المحافظ بتكريم العقيد احمد مهدى قائد اللواء 313 الجهود الى يقدمها الموطنين المحافظة وعدد من المشايخ البدو و20 الف جنية مساعدات 200 اسر وقدم جهاز عروسة لفتاهمن ابناء المحافظة.

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(1)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(2)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(3)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(4)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(5)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(6)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(7)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(8)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(9)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(10)

محافظ-جنوب-سيناء-يوزع-شهادات-تقدير-مجاهدى-جنوب-سيناء-(11)

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