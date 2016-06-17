نائب البلينا بسوهاج: اعتماد 10 محولات كهربائية لتركيبها بقرية برديس ونجوعها

أكد النائب رأفت أبو الخير، النائب البرلمانى عن مركز البلينا بمحافظة سوهاج، أنه تم اعتماد 10 محولات كهربائية، لتركيبها، لخدمة أهالى قرية برديس، ومنشأة برديس ونجوعها.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أنه سوف يتم إضافة هذه المحولات للمناطق السكنية الجديدة، وتغيير بعض المحولات المتهالكة فى المناطق السكنية القديمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم أيضا تبديل المحولات 200 وات بمحولات 300 وات أعلى، لزيادة الجهد الكهربائى والتصدى لزيادة الأحمال، وذلك لرفع المعاناة عن المواطن، وسوف يتم التركيب خلال عام 2016 – 2017 .

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