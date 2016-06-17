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مقتل جندى روسى متأثرًا بجروحه إصيب فى سوريا

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مقتل جندى روسى متأثرًا بجروحه إصيب فى سوريا مقتل جندى روسى متأثرًا بجروحه إصيب فى سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة جندى روسى يدعى ميخائيل شيروكوبوياس ، ويبلغ من العمر 35 عاما، فى مستشفى بموسكو جراء إصابته بجروح خلال قصف على قافلة سيارات تابعة لمركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بسوريا.

وذكرت الوزارة - فى بيان صادر عنها نقلته قناة (روسيا اليوم) مساء أمس الخميس - أن أفضل الأطباء فى موسكو بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ العسكرى الروسى ، لكن الجروح التى أصيب بها جعلته غير قابل للحياة.

وأشارت الى أن الجندى شيروكوبوياس أصيب بجروح خطيرة جراء تعرض القافلة الروسية لقصف من قبل مسلحين ، فى أوائل شهر مايو الماضى على أراضى محافظة حلب ، وبعد هذا نقل إلى موسكو لتلقى العلاج وتوفى متأثرا بجراحه.

ويعد ميخائيل شيروكوبوياس العسكرى الروسى العاشر الذى يُقتل فى سوريا منذ إطلاق عملية القوات الجوية الروسية فى سوريا فى 30 سبتمبر.
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مصر 365

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