"التعاون الخليجى" يعلن دعمه لإجراءات البحرين لحماية أمنها

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمها للإجراءات القضائية التى اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمى.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التى دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وأكد الأمين العام أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهى تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسى والانفتاح فى إطار المشروع الإصلاحى لجلالة ملك مملكة البحرين المفدى بعيدا عن أى تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية ، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعيا الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة مملكة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

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