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أبو السعود وعبير سليمان يحصدان أعلى الأصوات بمنشأة عبد الله بالفيوم

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أبو السعود وعبير سليمان يحصدان أعلى الأصوات بمنشأة عبد الله بالفيوم أبو السعود وعبير سليمان يحصدان أعلى الأصوات بمنشأة عبد الله بالفيوم
انتهت، منذ قليل، عملية فرز الأصوات بجميع لجان مدرسة محمد حسين عبد الرحيم، بقرية منشأه عبدالله بمركز الفيوم، فى الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى لمجلس النواب بالدائرة، بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن حصول المرشح عمرو أبو السعود، على أعلى الأصوات، بـ 663 صوتاـ بينما حصلت المرشحة عبير سليمان على 209 أصوات، وحصل المرشح محمد فؤاد زغلول على 90 صوتا.


>- غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز على المقعد الخالى لمجلس النواب بالفيوم

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