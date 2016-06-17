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برلمانى يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجان جرد فى كل المحافظات للحفاظ على القمح

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برلمانى يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجان جرد فى كل المحافظات للحفاظ على القمح برلمانى يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجان جرد فى كل المحافظات للحفاظ على القمح
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بالإسراع فى إجراء عمليات جرد فورى لجميع صوامع وشون تخزين محصول القمح الذى تم توريده من المزارعين هذه العام.

وقال مرشد فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن الضربة الأمنية الموجعة التى كشفت عنها الأجهزة الأمنية هزت الرأى العام بعد الإعلان عن سرقة كميات كبيرة من القمح وصلت قيمها إلى ١٢٢ مليون جنيه، تتطلب ضرورة التأكد من أن كميات القمح الموردة من المزارعين، والتى وصلت إلى حوالى ٥ ملايين طن من الأقماح.

أضاف مرشد إذا كانت واقعة الفساد الكبرى قد تمت فى صومعتين بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية، وبهذه الصورة البشعة فما هو الموقف بالنسبة لباقى الصوامع والشون على مستوى الجمهورية مطالبا بتشكيل لجنة محايدة وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية للقيام بالتفتيش وإجراء عمليات والحصر والجود لجميع الصوامع والشون.

وقال مرشد إن هذه الواقعة الخطيرة لو تمت فى دولة من الدول المتقدمة لتقدم الوزير المختص عنها باستقالة فورية، مؤكدا ضرورة أن يعقد مجلسا الوزراء والمحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عاجلا لاتخاذ جميع الخطوات التى تكفل التأكد التام من أن جميع الكميات من القمح التى قام المزارعون بتوريدها إلى الصوامع والشون متواجدة بالفعل وإذا تم اكتشاف حالات فساد اخرى فليتم محاكمة من قاموا بها إلى محاكمات عاجلة على أن يبادر الوزراء المختصون والمحافظون الواقعة حالات الفساد فى نطاق محافظاتهم بتقديم استقالاتهم لأنهم ليس لديهم القدرة فى الحفاظ على أهم محصول استراتيجى تنتجه .

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مصر 365

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