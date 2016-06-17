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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 17/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج العقرب فى أفضل حال هذه الأيام، واليوم سوف تكون قادرًا على الخروج بأفكار مبتكرة ستحل الكثير من المشاكل التى دارت حولك مؤخرًا.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج العقرب العاطفية عادت لهدوئها بنسبة كبيرة، فمشاركتك لوجه نظرك وأفكارك مع شريكك يدعم العلاقة، فاليوم فرصة للاستمتاع مع الحبيب فى ظل أجواء رومانسية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب اليوم هو الأفضل للبدء فى النظام الغذائى الصحى الجديد وانضباطك فى ممارسة التمرينات الرياضية يوميًا أمر مهم وسيحسن حالتك الصحية والنفسية أيضًا، فمن الضرورى أن تدرك أن الصحة البدنية الخاصة بك هى فى غاية الأهمية لصحتك النفسية، ولتكون فى أفضل حال عليك بممارسة اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن لديك اليوم قدرة على حل كل مشاكلك، كما تحظى بثقة الكثير من المحيطين بك فى مجال العمل وتتحول لمحط إشادة، كما انك فى الطريق لبدء مشروع جديد.

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مصر 365

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