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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/6/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/6/2016 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/6/2016

على الصعيد المهني:


>من المحتمل أن يغلب عليك المزاج الفلسفى اليوم وأى مهنة تنطوى على التفكير العميق سيبلى أصحابها بلاء حسنًا اليوم، كالمعلمين والمحامين والفلاسفة أو حتى الدعاة والساسة.

على الصعيد العاطفي:


>من المهم ألا تترك فرصة للعناد لإفساد علاقتك، خاصة أن شريك حياتك ليس فى مزاج يسمح بتقديم تنازلات لذلك عليك أن تتمتع بقدر كبير من التفاهم والمرونة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>شجع نفسك على أن تأكل جيدًا وتنام جيدًا وتأخذ قسطًا من الراحة يحتاجها جسمك ويطالب بها منذ فترة طويلة فلا تتردد فى أن تفعل ذلك قبل فوات الأوان وقبل أن يجبرك جسدك على الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تلتقى عددًا من الأصدقاء القدامى أو يزورونك فجأة ويساعدونك فى الخروج من مأزق كبير اليوم فكن مستعد لتلقى هذه المساعدة ولا ترفضها أبدًا.

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مصر 365

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