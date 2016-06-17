حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 17/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>قد تنشأ عدد من المشاكل الطفيفة فى العمل اليوم والتى تمنعك من القيام بعملك فى سلام، لذلك أنت فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مرؤوسيك ولا تستسلم لمزاجك وتعامل بذكاء حتى لا تؤثر على الروح المعنوية للمجموعة بأكملها. على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك لن يكون فى مزاج لأية مناقشات بشأن العلاقة وتطويرها وتخطى عيوبها بالتالى من الضرورى بالنسبة لك أن تتجنب أى جدال أو حتى خلافات طفيفة لأنها من الممكن أن تفجر صراعات كبيرة وعليك أن تكون حذرًا فى ما يخص الشؤون العاطفية اليوم. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما تأكله وما يجب ألا تأكله وأن تختار الأكلات الصحية فقط وعليك أن تكون منضبطًا فى أسلوب حياتك بحيث تأخذ فترة الراحة الكافية لك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أنت حنون ومحب مع الجميع اليوم وكل من تتواصل معهم وقد يعترف لك شخص أو أكثر بمشاعره تجاهك فى نهاية اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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