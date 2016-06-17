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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 17/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

الحوت على الصعيد المهني:


>علاقتك برؤسائك وزملائك مهمة جدًا، فليست الكفاءة وحدها هى التى ستصل بك إلى ما تريد، تذكر أن معرفة الناس كنوز.. ولذلك حاول أن تتجنب المشاكل معهم قدر الإمكان، فالعمل تحت الضغوط والمشاكل لا يأتى سوى بنتيجة سلبية.. لذلك احرص على تحسين علاقتك بهم.

على الصعيد العاطفي


>هناك فرق كبير بين التعود والحب.. تذكر ذلك دومًا، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك، سوى لأنك تحتاج إلى وجود شخص اعتدت على وجوده وتخشى أن تبتعد عنه، فأى شخص يستحق أن يتمتع بعلاقة صحية.

على الصعيد الصحي:


>الصحة كما تعرف تاج على رءوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء، فبمجرد شعورك بأى ألم عليك الذهاب للطبيب لمعرفى ماذا لديك، خاصة أننا فى فترة تغير المواسم.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:


>عندما تشعر أنك مهمومًا، فلا تستسلم لذلك الأمر.. فالسعادة معدية لذلك عليك الخروج مع أصدقائك لتتمتع ببعض المرح، وابتعد عن الأصدقاء المتشائمين، فأنت لا تتحمل هذا الآن.
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مصر 365

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