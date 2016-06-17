برج الميزان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

الميزان على الصعيد المهني:

>تنتظر أخبارًا سارة تغير من وضعك المهنى وتجعلك تتقدم بخطوات سريعة، القدرة على تنفيذ الأفكار التى تطرحها ربما تكون أهم من الفكرة نفسها، خاصة أن هذه الفترة ستكون محورًا مركزيًا فى حياتك العملية المقبلة، فاحرص على تكوين رصيد كافٍ من الخبرات يفيدك فى الأيام المقبلة، ويزيد من ثقة رؤسائك فيك، لتكون من الشخصيات المحورية فى العمل. على الصعيد العاطفي

>معظم المشكلات التى تواجهها مع شريك حياتك تأتى بسبب الغيرة وحب الامتلاك، فبالرغم من طبيعتك التى تميل إلى الناحية العاطفية والمشاعر الدافئة دائمًا، إلا أن طبيعة برج الميزان النارى تفرض نفسها على شخصيتك، والاختلاف بين أساليب التعبير عن الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك، هو أحد الأسباب التى تتسبب فى الأزمات الناشبة بينكم. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية فى تدهور مستمر بسبب عدم الإقلاع عن العادات الصحية السيئة التى تدمر أجهزة جسمك بشكل تدريجى، مثل الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة والإهمال فى معالجة المشكلات الصحية المتراكمة التى تزيد وتتفاقم مع الوقت، وتؤدى إلى الشعور بتعب متزايد يوميًا. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن ينتظر جرعة زائدة من الأخبار المفاجئة التى تزيد من حماسة فى العمل، وتدفعه إلى بذل مزيد من المجهود حتى يستطيع التغلب على حالة الإجهاد التى كانت مسيطرة عليك فى العمل فى الفترة السابقة.

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شبكةعيونالإخبارية

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