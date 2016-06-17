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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج المزيد من الاهتمام فإذا بذلن القليل من الجهد الإضافى ستكون محط إشادة من قبل من حولك وسيقومون بدعمك مهنيًا بنسبة أكبر.

على الصعيد العاطفي:


>أنت الآن قادر على بناء علاقة عاطفية جيدة وناضجة، واتخاذ بعض القرارات المهمة التى ستجعل الصعيد العاطفى أكثر هدوء واستقرار ورومانسية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج السرطان عليك أن تتجنب تناول الدواء بشكل عشوائى، أنت تحتاج إلى استشارة طبية لكى تنتهر من الاضطرابات الصحية التى تعانى منها منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن اليوم فرصة للتواصل مع أصدقاء قدامى لم تتواصل معهم منذ فترة طويلة.

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مصر 365

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