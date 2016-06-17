برج السرطان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج المزيد من الاهتمام فإذا بذلن القليل من الجهد الإضافى ستكون محط إشادة من قبل من حولك وسيقومون بدعمك مهنيًا بنسبة أكبر.
على الصعيد العاطفي:
>أنت الآن قادر على بناء علاقة عاطفية جيدة وناضجة، واتخاذ بعض القرارات المهمة التى ستجعل الصعيد العاطفى أكثر هدوء واستقرار ورومانسية.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج السرطان عليك أن تتجنب تناول الدواء بشكل عشوائى، أنت تحتاج إلى استشارة طبية لكى تنتهر من الاضطرابات الصحية التى تعانى منها منذ فترة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن اليوم فرصة للتواصل مع أصدقاء قدامى لم تتواصل معهم منذ فترة طويلة.