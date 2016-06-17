برج الجدى حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

>أخيرًا تجد الشعور بالألفة مع الزملاء فى العمل بعد فترة التوترات الكبيرة التى مضت، تحتاج إلى مزيد من الثقة فى النفس حتى تعرف أن الأمور لا تحل بالتشبث بالرأى أو توقع الأسوأ دائمًا استغل هذه المرحلة وطور من أدائك المهنى وكفاءتك الشخصية. برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

>العناد وحب السيطرة والإحساس بالظلم الذى تضع نفسك فيه دائمًا يزيد من مشكلاتك مع شريك حياتك، اختلاف الطباع أهم ما يخرب علاقتكما، تحتاج إلى إعادة تحديد اولويات هذه العلاقة وإمكانية استمراريتها. على الصعيد الصح

>أمراض الحساسية والجيوب الأنفية ستكون رفيقتك فى المرحلة القادمة، الحاجة إلى زيارة الطبيب أصبحت ضرورية والاستغناء عن الأدوية سيضرك كثيراً فى هذه المرحلة، فأحذر من ذلك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حالة مزاجية سيئة بسبب الخلافات الدائمة مع شريك حياته، ويحتاج إلى إعادة ترتيب أهدافه وفتح نقاش هادف مع الحبيب حتى يتوصلا إلى أهداف مشتركة تفيد العلاقة.

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شبكةعيونالإخبارية

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