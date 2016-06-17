أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/6/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الدلو، من المتوقع الآن حدوث تغييرات كبيرة فى مجال العمل ربما تكون فى صالحك.

على الصعيد العاطفي:


>حياة مواليد برج الدلو العاطفية يسودها الروتين الممل ولكن لا تحاول أخذ أى خطوات من أجل التغير أو التجديد بشكل مفاجئ دون التفكير بشكل صحيح ومتأن، وعليك أن تعلم أنه من الضرورى قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولاً وهو ما سيعطيك الكثير من الطاقة الإيجابية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الدلو أنت تعانى من مشاكل صحية طويلة ومستمرة ولكن من اليوم أن فى حاجة للوصول لحل لتحسن حالتك الصحية، وأهم هذه الحلول هو الاهتمام بتناولك طعام صحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن اليوم هو فرصة مهمة لبدأ شيء جديد ربما يغير الكثير من تفاصيل حياتك، عليك أن تبتعد تمامًا عن التبذير فالسيطرة على عادة الإسراف تحتاج بعض الوقت منك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى