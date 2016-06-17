حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>الحياة العملية لمواليد برج الدلو، من المتوقع الآن حدوث تغييرات كبيرة فى مجال العمل ربما تكون فى صالحك.>حياة مواليد برج الدلو العاطفية يسودها الروتين الممل ولكن لا تحاول أخذ أى خطوات من أجل التغير أو التجديد بشكل مفاجئ دون التفكير بشكل صحيح ومتأن، وعليك أن تعلم أنه من الضرورى قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولاً وهو ما سيعطيك الكثير من الطاقة الإيجابية.>لمواليد برج الدلو أنت تعانى من مشاكل صحية طويلة ومستمرة ولكن من اليوم أن فى حاجة للوصول لحل لتحسن حالتك الصحية، وأهم هذه الحلول هو الاهتمام بتناولك طعام صحى.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن اليوم هو فرصة مهمة لبدأ شيء جديد ربما يغير الكثير من تفاصيل حياتك، عليك أن تبتعد تمامًا عن التبذير فالسيطرة على عادة الإسراف تحتاج بعض الوقت منك.