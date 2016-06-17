برج الأسد حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

الترقيات فى طريقها إليك ويقابلك رؤسائك فى العمل بمدح كبير فى أدائك المهنى، وتجد تطورًا ملحوظًا فى حالتك المالية على عكس ما توقعت من قبل، استثمر نجاحك فى تطوير أفكارك العملية، وأجعل طموحك دائماً أكبر مما يتوقع الآخرون. برج الأسد على الصعيد العاطفى

>التواجد مع الأصدقاء المقربين لأوقات طويلة يجعلك قادرًا على الإبداع ويقلل من ضغوطك النفسية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، تخلى عن حزنك وتعامل مع المشكلات بمرونة دائمًا، وستجد طل الطرق ميسرة وتساعدك على العيش سريعًا. على الصعيد الصحى

>أوجاع الأسنان والعظام أهم ما يؤرقك هذه الفترة، تتعامل مع مشكلاتك الصحية بإهمال كبير دائمًا، تحتاج إلى زيارة الطبيب فى القريب العاجل، لأن أوجاع الأسنان لن تتحملها كثيرًا. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مهنية مميزة، ويقابل ترقيات مهمة فى ملفه المهنى فى الفترة المقبلة، والدعم من الرؤساء يزيد من حماسه وقدرته على الإبداع فى العمل، استمر فى إبداعك حتى تحقق أهدافك.

شبكةعيونالإخبارية

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