أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الجمعة 17/6/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 17/6/2016
الترقيات فى طريقها إليك ويقابلك رؤسائك فى العمل بمدح كبير فى أدائك المهنى، وتجد تطورًا ملحوظًا فى حالتك المالية على عكس ما توقعت من قبل، استثمر نجاحك فى تطوير أفكارك العملية، وأجعل طموحك دائماً أكبر مما يتوقع الآخرون.

برج الأسد على الصعيد العاطفى


>التواجد مع الأصدقاء المقربين لأوقات طويلة يجعلك قادرًا على الإبداع ويقلل من ضغوطك النفسية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، تخلى عن حزنك وتعامل مع المشكلات بمرونة دائمًا، وستجد طل الطرق ميسرة وتساعدك على العيش سريعًا.

على الصعيد الصحى


>أوجاع الأسنان والعظام أهم ما يؤرقك هذه الفترة، تتعامل مع مشكلاتك الصحية بإهمال كبير دائمًا، تحتاج إلى زيارة الطبيب فى القريب العاجل، لأن أوجاع الأسنان لن تتحملها كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مهنية مميزة، ويقابل ترقيات مهمة فى ملفه المهنى فى الفترة المقبلة، والدعم من الرؤساء يزيد من حماسه وقدرته على الإبداع فى العمل، استمر فى إبداعك حتى تحقق أهدافك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى