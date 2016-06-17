برج العذراء حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>التحدث دائمًا عن إنجازاتك فى العمل يضعف من قيمتها، ويقلل من كفاءتها مهما كان حجمها، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك حتى تستطيع التعامل مع كل الظروف المحيطة بك، وتحقيق إنجازات جديدة تساعدك على التخلى عن الحديث عن إنجازاتك القديمة.>مفاجأة سارة يجهزها الحبيب لك، تحتاج إلى فقط إلى بعض الوقت كى تتأكد من مشاعرك تجاه شريك حياتك الذى اخترته دون اقتناع كامل وتأكد من عواطفك، ستغير هذه المفاجأة مسار حياتك وستجعل علاقتكما فى تقدم مستمر.>وعكة صحية خفيفة تسيطر عليك هذه الأيام تتعافى منها سريعًا إن حاولت التخلى عن بعض العادات الغذائية السيئة مثل الأكل فى أوقات متأخرة من الليل، والالتزام بتعليمات الطبيب وتطبيقها فى كل الأوقات دون تذبذب.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش مرحلة جديدة فى حياته العاطفية بعد أن يقابله شريك حياته بمفاجأة مميزة تسعد قلبهن وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة وتعطيه الكثير من الثقة فى شريك حياته وتخلصه من أفكاره المتشائمة.