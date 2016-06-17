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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 17/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

على الصعيد المهنى


>التحدث دائمًا عن إنجازاتك فى العمل يضعف من قيمتها، ويقلل من كفاءتها مهما كان حجمها، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك حتى تستطيع التعامل مع كل الظروف المحيطة بك، وتحقيق إنجازات جديدة تساعدك على التخلى عن الحديث عن إنجازاتك القديمة.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>مفاجأة سارة يجهزها الحبيب لك، تحتاج إلى فقط إلى بعض الوقت كى تتأكد من مشاعرك تجاه شريك حياتك الذى اخترته دون اقتناع كامل وتأكد من عواطفك، ستغير هذه المفاجأة مسار حياتك وستجعل علاقتكما فى تقدم مستمر.

على الصعيد الصحى..


>وعكة صحية خفيفة تسيطر عليك هذه الأيام تتعافى منها سريعًا إن حاولت التخلى عن بعض العادات الغذائية السيئة مثل الأكل فى أوقات متأخرة من الليل، والالتزام بتعليمات الطبيب وتطبيقها فى كل الأوقات دون تذبذب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش مرحلة جديدة فى حياته العاطفية بعد أن يقابله شريك حياته بمفاجأة مميزة تسعد قلبهن وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة وتعطيه الكثير من الثقة فى شريك حياته وتخلصه من أفكاره المتشائمة.

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مصر 365

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