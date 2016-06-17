حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17 يونيو 2016

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

برج القوس حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 17/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 17/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصح

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 17/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تنتظر أخبارًا سارة تغير من وضعك المهنى وتجعلك تتقدم بخطوات سريعة، القدرة على تنفيذ الأفكار التى تطرحها ربما تكون أهم من الفكرة نفسها، خاصة أن هذه الفترة ستكون محورًا مركزيًا فى حياتك العملية المقبلة، فاحرص على تكوين رصيد كافٍ من الخبرات يفيدك فى الأيام المقبلة، ويزيد من ثقة رؤسائك فيك، لتكون من الشخصيات المحورية فى العمل.>معظم المشكلات التى تواجهها مع شريك حياتك تأتى بسبب الغيرة وحب الامتلاك، فبالرغم من طبيعتك التى تميل إلى الناحية العاطفية والمشاعر الدافئة دائمًا، إلا أن طبيعة برج الميزان النارى تفرض نفسها على شخصيتك، والاختلاف بين أساليب التعبير عن الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك، هو أحد الأسباب التى تتسبب فى الأزمات الناشبة بينكم.>حالتك الصحية فى تدهور مستمر بسبب عدم الإقلاع عن العادات الصحية السيئة التى تدمر أجهزة جسمك بشكل تدريجى، مثل الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة والإهمال فى معالجة المشكلات الصحية المتراكمة التى تزيد وتتفاقم مع الوقت، وتؤدى إلى الشعور بتعب متزايد يوميًا.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن ينتظر جرعة زائدة من الأخبار المفاجئة التى تزيد من حماسة فى العمل، وتدفعه إلى بذل مزيد من المجهود حتى يستطيع التغلب على حالة الإجهاد التى كانت مسيطرة عليك فى العمل فى الفترة السابقة.>عندما لا تأتى طريقتك فى العمل بنتيجة مثمرة، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى تغيير هذه الطريقة.. فالتميز فى العمل يحتاج إلى التطوير والابتكار الدائم.. لذلك عليك دومًا أن تبحث عن كل ما هو جديد لتطور من نفسك، وحتى تتميز فى مجالك.>الضغط الخارجى من عملك، يجب ألا يؤثر على علاقتك العاطفية، قد يتحملك شريك حياتك لفترة ما، لكن لن تدوم هذه الفترة كثيرًا.. فيومًا ما قد يمل، لذلك عليك إشراكه فى خططك، والحديث معه عن مشاكلك، والضغوط التى تتعرض لها.. حتى يتفهم ذلك ويتحمله.>جدولك المزدحم بالكثير من المهام والأعمال، قد يؤثر سلبًا على صحتك لقلة الوقت المخصص للعناية بصحتك، ولذلك عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وأن تخصص ولو دقائق فى اليوم لممارسة الرياضة، والعمل على استعادة لياقتك البدنية.>بالممارسة، ويومًا بعد يوم ستشعر أن مهاراتك لمخالطة الناس تتحسن يومًا بعد يوم، وستجد أنك بدأت التخلص من التقوقع على ذاتك، مما سيؤثر بالإيجاب على مهاراتك الاجتماعية، وسيكسبك الكثير من الصداقات الجديدة، والتى بدورها قد تفتح لك مجالاً لفرص أخرى كثيرة.>علاقتك برؤسائك وزملائك مهمة جدًا، فليست الكفاءة وحدها هى التى ستصل بك إلى ما تريد، تذكر أن معرفة الناس كنوز.. ولذلك حاول أن تتجنب المشاكل معهم قدر الإمكان، فالعمل تحت الضغوط والمشاكل لا يأتى سوى بنتيجة سلبية.. لذلك احرص على تحسين علاقتك بهم.>هناك فرق كبير بين التعود والحب.. تذكر ذلك دومًا، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك، سوى لأنك تحتاج إلى وجود شخص اعتدت على وجوده وتخشى أن تبتعد عنه، فأى شخص يستحق أن يتمتع بعلاقة صحية.>الصحة كما تعرف تاج على رءوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء، فبمجرد شعورك بأى ألم عليك الذهاب للطبيب لمعرفى ماذا لديك، خاصة أننا فى فترة تغير المواسم.>عندما تشعر أنك مهمومًا، فلا تستسلم لذلك الأمر.. فالسعادة معدية لذلك عليك الخروج مع أصدقائك لتتمتع ببعض المرح، وابتعد عن الأصدقاء المتشائمين، فأنت لا تتحمل هذا الآن.>قد تنشأ عدد من المشاكل الطفيفة فى العمل اليوم والتى تمنعك من القيام بعملك فى سلام، لذلك أنت فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مرؤوسيك ولا تستسلم لمزاجك وتعامل بذكاء حتى لا تؤثر على الروح المعنوية للمجموعة بأكملها.>شريك حياتك لن يكون فى مزاج لأية مناقشات بشأن العلاقة وتطويرها وتخطى عيوبها بالتالى من الضرورى بالنسبة لك أن تتجنب أى جدال أو حتى خلافات طفيفة لأنها من الممكن أن تفجر صراعات كبيرة وعليك أن تكون حذرًا فى ما يخص الشؤون العاطفية اليوم.>يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما تأكله وما يجب ألا تأكله وأن تختار الأكلات الصحية فقط وعليك أن تكون منضبطًا فى أسلوب حياتك بحيث تأخذ فترة الراحة الكافية لك.>أنت حنون ومحب مع الجميع اليوم وكل من تتواصل معهم وقد يعترف لك شخص أو أكثر بمشاعره تجاهك فى نهاية اليوم.>من المحتمل أن يغلب عليك المزاج الفلسفى اليوم وأى مهنة تنطوى على التفكير العميق سيبلى أصحابها بلاء حسنًا اليوم، كالمعلمين والمحامين والفلاسفة أو حتى الدعاة والساسة.>من المهم ألا تترك فرصة للعناد لإفساد علاقتك، خاصة أن شريك حياتك ليس فى مزاج يسمح بتقديم تنازلات لذلك عليك أن تتمتع بقدر كبير من التفاهم والمرونة.>شجع نفسك على أن تأكل جيدًا وتنام جيدًا وتأخذ قسطًا من الراحة يحتاجها جسمك ويطالب بها منذ فترة طويلة فلا تتردد فى أن تفعل ذلك قبل فوات الأوان وقبل أن يجبرك جسدك على الراحة.>تلتقى عددًا من الأصدقاء القدامى أو يزورونك فجأة ويساعدونك فى الخروج من مأزق كبير اليوم فكن مستعد لتلقى هذه المساعدة ولا ترفضها أبدًا.>قد تحصل على فرصة لإبرام اتفاق ضخم جدًا اليوم أو توقع عقدًا طويل الأجل مع أحد العملاء ما يضيف إنجازًا كبيرًا لسجلاتك ويخفف من الضغط عليك فى العمل وقد يكون هذا الإنجاز فرصة أو باب لإنجاز الكثير من العمل لهذا الشخص مستقبلاً.>لا أحد لديه الحق فى أن يجعل ثقتك بنفسك تتدنى حان الوقت أن تفهم ذلك تمامًا وتعرف أن شخصًا لا يتقبلك بعيوبك ومميزاتك ليس الشخص المناسب لك فلا تتورط فى أى علاقة لا توفر لك هذه الثقة بنفسك.>يجب أن تحصل على ما يكفى من الراحة لأن جسدك يفكر فى العصيان عليك قريبًا، بعض المشاكل الصحية التى لا تتوقف أمامها الآن هى مؤشرات لمشاكل صحية خطيرة إن لم تنتبه لها وتأخذ حذرك وتطلب مشورة الطبيب.>تواجه مشكلة فى إحراز تقدم مع محدودية الموارد التى تعانيها، ولكن لا يجب أن تقلق ستحصل قريبًا على فرصة للقيام بالعمل الذى تريده فى نهاية اليوم، وستتمتع بالحرية جنبًا إلى جنب مع المسؤوليات الكبيرة.>الحياة العملية لمواليد برج العقرب فى أفضل حال هذه الأيام، واليوم سوف تكون قادرًا على الخروج بأفكار مبتكرة ستحل الكثير من المشاكل التى دارت حولك مؤخرًا.>حياة برج العقرب العاطفية عادت لهدوئها بنسبة كبيرة، فمشاركتك لوجه نظرك وأفكارك مع شريكك يدعم العلاقة، فاليوم فرصة للاستمتاع مع الحبيب فى ظل أجواء رومانسية.>لمواليد برج العقرب اليوم هو الأفضل للبدء فى النظام الغذائى الصحى الجديد وانضباطك فى ممارسة التمرينات الرياضية يوميًا أمر مهم وسيحسن حالتك الصحية والنفسية أيضًا، فمن الضرورى أن تدرك أن الصحة البدنية الخاصة بك هى فى غاية الأهمية لصحتك النفسية، ولتكون فى أفضل حال عليك بممارسة اليوجا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن لديك اليوم قدرة على حل كل مشاكلك، كما تحظى بثقة الكثير من المحيطين بك فى مجال العمل وتتحول لمحط إشادة، كما انك فى الطريق لبدء مشروع جديد.>التحدث دائمًا عن إنجازاتك فى العمل يضعف من قيمتها، ويقلل من كفاءتها مهما كان حجمها، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك حتى تستطيع التعامل مع كل الظروف المحيطة بك، وتحقيق إنجازات جديدة تساعدك على التخلى عن الحديث عن إنجازاتك القديمة.>مفاجأة سارة يجهزها الحبيب لك، تحتاج إلى فقط إلى بعض الوقت كى تتأكد من مشاعرك تجاه شريك حياتك الذى اخترته دون اقتناع كامل وتأكد من عواطفك، ستغير هذه المفاجأة مسار حياتك وستجعل علاقتكما فى تقدم مستمر.>وعكة صحية خفيفة تسيطر عليك هذه الأيام تتعافى منها سريعًا إن حاولت التخلى عن بعض العادات الغذائية السيئة مثل الأكل فى أوقات متأخرة من الليل، والالتزام بتعليمات الطبيب وتطبيقها فى كل الأوقات دون تذبذب.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش مرحلة جديدة فى حياته العاطفية بعد أن يقابله شريك حياته بمفاجأة مميزة تسعد قلبهن وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة وتعطيه الكثير من الثقة فى شريك حياته وتخلصه من أفكاره المتشائمة.>الحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج المزيد من الاهتمام فإذا بذلن القليل من الجهد الإضافى ستكون محط إشادة من قبل من حولك وسيقومون بدعمك مهنيًا بنسبة أكبر.>أنت الآن قادر على بناء علاقة عاطفية جيدة وناضجة، واتخاذ بعض القرارات المهمة التى ستجعل الصعيد العاطفى أكثر هدوء واستقرار ورومانسية.>لمواليد برج السرطان عليك أن تتجنب تناول الدواء بشكل عشوائى، أنت تحتاج إلى استشارة طبية لكى تنتهر من الاضطرابات الصحية التى تعانى منها منذ فترة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن اليوم فرصة للتواصل مع أصدقاء قدامى لم تتواصل معهم منذ فترة طويلة.>الحياة العملية لمواليد برج الدلو، من المتوقع الآن حدوث تغييرات كبيرة فى مجال العمل ربما تكون فى صالحك.>حياة مواليد برج الدلو العاطفية يسودها الروتين الممل ولكن لا تحاول أخذ أى خطوات من أجل التغير أو التجديد بشكل مفاجئ دون التفكير بشكل صحيح ومتأن، وعليك أن تعلم أنه من الضرورى قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولاً وهو ما سيعطيك الكثير من الطاقة الإيجابية.>لمواليد برج الدلو أنت تعانى من مشاكل صحية طويلة ومستمرة ولكن من اليوم أن فى حاجة للوصول لحل لتحسن حالتك الصحية، وأهم هذه الحلول هو الاهتمام بتناولك طعام صحى.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن اليوم هو فرصة مهمة لبدأ شيء جديد ربما يغير الكثير من تفاصيل حياتك، عليك أن تبتعد تمامًا عن التبذير فالسيطرة على عادة الإسراف تحتاج بعض الوقت منك.>أخيرًا تجد الشعور بالألفة مع الزملاء فى العمل بعد فترة التوترات الكبيرة التى مضت، تحتاج إلى مزيد من الثقة فى النفس حتى تعرف أن الأمور لا تحل بالتشبث بالرأى أو توقع الأسوأ دائمًا استغل هذه المرحلة وطور من أدائك المهنى وكفاءتك الشخصية.>العناد وحب السيطرة والإحساس بالظلم الذى تضع نفسك فيه دائمًا يزيد من مشكلاتك مع شريك حياتك، اختلاف الطباع أهم ما يخرب علاقتكما، تحتاج إلى إعادة تحديد اولويات هذه العلاقة وإمكانية استمراريتها.>أمراض الحساسية والجيوب الأنفية ستكون رفيقتك فى المرحلة القادمة، الحاجة إلى زيارة الطبيب أصبحت ضرورية والاستغناء عن الأدوية سيضرك كثيراً فى هذه المرحلة، فأحذر من ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حالة مزاجية سيئة بسبب الخلافات الدائمة مع شريك حياته، ويحتاج إلى إعادة ترتيب أهدافه وفتح نقاش هادف مع الحبيب حتى يتوصلا إلى أهداف مشتركة تفيد العلاقة.>الترقيات فى طريقها إليك ويقابلك رؤسائك فى العمل بمدح كبير فى أدائك المهنى، وتجد تطورًا ملحوظًا فى حالتك المالية على عكس ما توقعت من قبل، استثمر نجاحك فى تطوير أفكارك العملية، وأجعل طموحك دائماً أكبر مما يتوقع الآخرون.>التواجد مع الأصدقاء المقربين لأوقات طويلة يجعلك قادرًا على الإبداع ويقلل من ضغوطك النفسية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، تخلى عن حزنك وتعامل مع المشكلات بمرونة دائمًا، وستجد طل الطرق ميسرة وتساعدك على العيش سريعًا.>أوجاع الأسنان والعظام أهم ما يؤرقك هذه الفترة، تتعامل مع مشكلاتك الصحية بإهمال كبير دائمًا، تحتاج إلى زيارة الطبيب فى القريب العاجل، لأن أوجاع الأسنان لن تتحملها كثيرًا.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مهنية مميزة، ويقابل ترقيات مهمة فى ملفه المهنى فى الفترة المقبلة، والدعم من الرؤساء يزيد من حماسه وقدرته على الإبداع فى العمل، استمر فى إبداعك حتى تحقق أهدافك.