أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لما تتعصب ممكن تعمل إيه؟.. خبراء: عصبية الصائمين سببها إدمان "الكافيين"

Google+ Print
لما تتعصب ممكن تعمل إيه؟.. خبراء: عصبية الصائمين سببها إدمان "الكافيين" لما تتعصب ممكن تعمل إيه؟.. خبراء: عصبية الصائمين سببها إدمان "الكافيين"
من أبسط الكلمات تتولد الخناقات ويتحول الأمر إلى ساحة من النقاش الحاد الذى يفقد فيه كلا الطرفين أعصابه ليتفوهوا بأبشع الكلمات وأسوأها على الإطلاق للتعبير عن غضبهم بكل الطرق، وهو ما نطلق عليه علميًا اسم "العصبية".

تبدأ رحلة العصبية من موقف أو كلمة ينطقها أحد الجالسين أمام المعارض له فى الرأى لتتوقف الحياة عند شحن كل منهم طاقته ليرد بها على الآخر، وتتعدد طرق التعبير وردود الأفعال عن هذه العصبية إلا أنها تجتمع على مبدأ واحد وهى الطيش وعدم المسئولية فى الكلام.

وهناك مجموعتان تتعاملان مع الموقف كل بطريقته الأولى من الفتيات وغالبيتهن يلجأن إلى تناول الطعام الكثير للتخلص من حالة العصبية التى يصلن إليها والبعض الآخر من الفتيات يلجأن إلى البكاء لتفريغ الطاقة السلبية التى تسيطر عليهن، أما الشباب فهناك العنف والكلمات الحادة طريقهن للتعبير عن عصبيتهن، ويصل الأمر فى بعض الأحيان إلى إصابة أحدهن بجروح بسبب العصبية.

وقد فسر علماء النفس أسباب زيادة نسبة العصبية بين الصائمين بسبب إدمان عدد كبير لمشروبات الكافيين بالإضافة إلى التدخين بكل أنواعه، وتبلغ حدة العصبية ذروتها فى الأيام الأولى من رمضان نظرًا لخروج مفعول مواد الإدمان من الجسم، ويعتبر الخروج من المكان الذى حدث فيه موقف العصبية من أفضل الحلول بالإضافة إلى تناول المياه الكثيرة وعدم اللجوء للحلول العنيفة.

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (1)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (2)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (3)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (4)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (5)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (6)

عصبية الصائمين سببها إدمان الكافيين (7)


>الصيام برىء من الشعور بالعصبية فى رمضان.. والسبب عاداتك غير الصحية
>

العصبية إدمان ابعد عنه.. تعرف على خطوات سهلة للسيطرة عليها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365