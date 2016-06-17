"مرور الجيزة" تضبط 586 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 586 مخالفة مرورية متنوعة، منها 139 مخالفة نموذج 125 و36 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 15 مركبة توك توك، وضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مرور الجيزة يضبط 533 مخالفة متنوعة بأكتوبر