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ضبط 165 مخالفة إشغال طريق و106 محال بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالقاهرة

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ضبط 165 مخالفة إشغال طريق و106 محال بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالقاهرة ضبط 165 مخالفة إشغال طريق و106 محال بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالقاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق ( النزهة ، مدينة السلام ، مدينة نصر ، القاهرة الجديدة ، مدينة الشروق ، باب الشعرية ، الأزبكية ، عابدين ، الجمالية ، السيدة زينب ، بولاق أبوالعلا ، الحدائق ، الشرابية ، شبرا ، المعصرة ، القديمة ، حلوان ، البساتين ، المعادى ).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ( 556 ) إزالة إدارية وتحرير ( 165 ) مخالفة إشغال طريق و ( 104 ) تلوث بيئة و( 106 ) إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص وضبط ( 104 ) بائع متجول وتحرير ( 1 ) شهادة صحية و( 16 ) مخالفة شروط الترخيص ورفع ( 15 ) عربة يد و( 9 ) تروسيكل لبيع الفاكهة و( 3 ) فاترينة لبيع المأكولات و ( 8 ) لافتة إعلانات و ( 2 ) عربة فول وتنفيذ ( 1 ) قرار غلق إدارى وضبط ( 5 ) مركبات توك توك مخالفة و( 1 ) استكمال قرارات إزالة وضبط ( 1 ) قضية سرقة تيار كهربائى و ( 2 ) إعادة غلق.


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