إيطاليا توقع اتفاقا مع قطر لتشييد 7 سفن بقيمة 5 مليار يورو

وقعت شركة "فينتشانتييري" الإيطالية لبناء السفن عقدا بقيمة 3.8 مليار يورو (4.3 مليار دولار) مع البحرية القطرية لبناء سبع سفن، فى أكبر صفقة بحرية فى تاريخ شركة ايطالية.

ويتضمن الاتفاق الشامل، الذى تبلغ قيمته ما يقرب من 5 مليارات يورو، توفير أنظمة صواريخ ورادار، وتدريب قوات إيطالية لطواقم قطرية.

ووقعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى ونظيرها القطرى خالد بن محمد العطية الاتفاق فى حفل أقيم اليوم الخميس.

وقالت بينوتى "فى هذه اللحظة مع تزايد خطر تنظيم الدولة الإسلامية، هناك شعور قوى جدا بالخطر على هذه البلدان، التى فى معظمها صغيرة للغاية. أعتقد أن الصيغة السحرية لم تكن مجرد تقديم شركاتنا لجودة تقنية قيمة، لكن إظهار أن هناك حكومة تدعم هذا العمل، ويمكن أن تدرب الطواقم."

ينص الاتفاق على بناء شركة فينتشانتييرى أربعة طرادات بطول 100 متر، ومنصة هبوط لحوامات، وزورقين.

وستقوم شركة "إم بى دى إيه" الإيطالية لصناعة الصواريخ بتوفير أنظمة صواريخ وصيانة وتدريب، فى حين ستوفر شركة "ليوناردو-فينميكانيكا" أنظمة رادار وأنظمة قتالية متكاملة.

وقال جوزيبى بونو، الرئيس التنفيذى لفينتشانتييري، إن هذه أكبر صفقة بحرية وقعت فى تاريخ إيطاليا، واضاف أنها ستجعل العمل متواصلا فى أحواض بناء السفن الإيطالية لمدة ست سنوات فى الأقل.

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن العرض الإيطالى تفوق على عرض شركة "دى إن سى إس" الفرنسية.

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