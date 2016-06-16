أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيطاليا توقع اتفاقا مع قطر لتشييد 7 سفن بقيمة 5 مليار يورو

Google+ Print
إيطاليا توقع اتفاقا مع قطر لتشييد 7 سفن بقيمة 5 مليار يورو إيطاليا توقع اتفاقا مع قطر لتشييد 7 سفن بقيمة 5 مليار يورو
وقعت شركة "فينتشانتييري" الإيطالية لبناء السفن عقدا بقيمة 3.8 مليار يورو (4.3 مليار دولار) مع البحرية القطرية لبناء سبع سفن، فى أكبر صفقة بحرية فى تاريخ شركة ايطالية.

ويتضمن الاتفاق الشامل، الذى تبلغ قيمته ما يقرب من 5 مليارات يورو، توفير أنظمة صواريخ ورادار، وتدريب قوات إيطالية لطواقم قطرية.

ووقعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى ونظيرها القطرى خالد بن محمد العطية الاتفاق فى حفل أقيم اليوم الخميس.

وقالت بينوتى "فى هذه اللحظة مع تزايد خطر تنظيم الدولة الإسلامية، هناك شعور قوى جدا بالخطر على هذه البلدان، التى فى معظمها صغيرة للغاية. أعتقد أن الصيغة السحرية لم تكن مجرد تقديم شركاتنا لجودة تقنية قيمة، لكن إظهار أن هناك حكومة تدعم هذا العمل، ويمكن أن تدرب الطواقم."

ينص الاتفاق على بناء شركة فينتشانتييرى أربعة طرادات بطول 100 متر، ومنصة هبوط لحوامات، وزورقين.

وستقوم شركة "إم بى دى إيه" الإيطالية لصناعة الصواريخ بتوفير أنظمة صواريخ وصيانة وتدريب، فى حين ستوفر شركة "ليوناردو-فينميكانيكا" أنظمة رادار وأنظمة قتالية متكاملة.

وقال جوزيبى بونو، الرئيس التنفيذى لفينتشانتييري، إن هذه أكبر صفقة بحرية وقعت فى تاريخ إيطاليا، واضاف أنها ستجعل العمل متواصلا فى أحواض بناء السفن الإيطالية لمدة ست سنوات فى الأقل.

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن العرض الإيطالى تفوق على عرض شركة "دى إن سى إس" الفرنسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365