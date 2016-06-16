"ديلى ميل": ارتجاع المرىء أحد أسباب الحساسية المزمنة

السعال من الأمراض المزعجة التى تعكر يوم البعض عند الإصابة به، وتستمر فترة السعال إلى عدة أسابيع قد تصل فى بعض الأحيان إلى شهرين، وقد يتحول السعال إلى حساسية مزمنة.

وقد اكتشف بعض العلماء البريطانيين أن ارتجاع المريء أحد أسباب الحساسية المزمنة المسببة للسعال الشديد، حيث أوضح العلماء للموقع البريطانى "ديلى ميل" أن السعال المستمر الناتج عن ارتجاع المرىء يجعل الشعب الهوائية شديدة الحساسية حيث تعد من أسباب المرض الأساسية".

والجديد أن الباحثين فى جامعة "مانشستر" اكتشفوا أن هناك حبوب منع للحمل معروفة باسم "AF-219" يمكن عن طريق تناولها مرتين يوميًا تعمل على الحد من السعال وانخفاضه بنسبة 75%.

وقال الدكتور بيتر بارنز أستاذ الطب التنفسى من جامعة "أمبريال" بلندن إن هذا الدواء أثبت أنه أكثر فعالية لعلاج السعال المزمن، حيث يعمل على إزالة المخاط الزائد من الرئتين ويجعل التنفس سهلا".

وأضاف: "تبين من الأبحاث أن 70% من الحالات المصابة بحساسية الصدر والسعال المزمن يكون بسبب ارتجاع المرىء، ونحاول كل يوم إيجاد سبل جديدة لعلاج السعال دون أن يؤثر ذلك على المريض بأضرار أخرى.

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