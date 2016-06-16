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الشيخة فاطمة تهنئ الطالبات المتفوقات

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الشيخة فاطمة تهنئ الطالبات المتفوقات الشيخة فاطمة تهنئ الطالبات المتفوقات

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الطالبات المتفوقات أوائل الصف الثاني عشر للعام الدارسي 2015 / 2016 لما حققنه من نتائج مشرفة ونجاحات باهرة تؤكد عزمهن مواصلة مسيرة التقدم والازدهار والمساهمة في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت سموها بهذه المناسبة بجهود الطالبات وذويهن وإدارات مدارسهن في هذا الصدد .. وتمنت لهن المزيد من التفوق والنجاح خدمة لوطنهن وقيادته الرشيدة التي لم تدخر جهدا في سبيل نهضة العلم والتعليم في دولة الإمارات.

ونوهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور وحرص أولياء أمور الطالبات على تهيئة الظروف المناسبة لهن والذي كان له دور كبير في تفوقهن إضافة الى متابعة معلماتهن اللائي ساعدنهن كثيرا ولم يبخلن عليهن بالنصح والتوجيه وتسهيل الدروس التي كانت تستعصي عليهن.
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