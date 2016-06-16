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العرابي: تدخلات الاتحاد الأوروبي في قضية “ريجيني” انتهاك للسيادة المصرية

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العرابي: تدخلات الاتحاد الأوروبي في قضية “ريجيني” انتهاك للسيادة المصرية العرابي: تدخلات الاتحاد الأوروبي في قضية “ريجيني” انتهاك للسيادة المصرية

محمد العرابي

قال محمد العرابي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان الأوربي عقد جلسة استماع لأسرة الشاب الإيطالي “ريجيني” للوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بمقتله في ، لافتًا إلى أن الحديث عن نية الاتحاد الأوربي إرسال لجنة للتحقيق في القضية يعد انتهاكًا للسيادة والكرامة المصرية، نافيًا صدور قرار رسمي بانتداف وفد للتحقيق فى القضية وأن ما تداولته وسائل الإعلام غير دقيق وموضوعي.

وأضاف العرابي خلال حواره لبرنامج ساعة من مصر، المذاع على قناة الغد ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه لا مانع من حضور وفد لمناقشة الأمر بمنتهى الشفافية، مشيرًا إلى أن إيطاليا ابدت رضا وارتياح تجاه التعاطي المصري مع القضية.

وأوضح العرابي أن التعاون المصري الإيطالي يسير بشكل جيد في هذا الشان، رافضًا تدخلات البرلمان الأوروبي بهذا الشكل خاصة الشأن المصري الداخلية، واصفا ما يحدث بأنه يؤجج المشاعر المصرية الإيطالية ليزيد من الأمور تعقيدا.

وأكد العرابي على حرص مصر وإيطاليا على تنمية العلاقات بين البلدين بعيدًا عن مساعي الفتنة التي تزرعها جماعات بعينها محاولة تصوير الأمر على أنه فتنة سياسية، مشددًا على أن تداخل تلك الجماعات مع قرارات البرلمان الأوروبي لتوريط مصر في صراعات تشغلها عن قضيتها الأساسية وهى استكمال التحقيقات فى حادث مقتل الشاب الإيطالى واعلان نتائجها أمام الرأي العام العالمي.

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أونا

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