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السيطرة على حريق مخزن كرتون بمنطقة كرداسة بدون أصابات

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السيطرة على حريق مخزن كرتون بمنطقة كرداسة بدون أصابات السيطرة على حريق مخزن كرتون بمنطقة كرداسة بدون أصابات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالكليو 28 بطريق إسكندرية الصحراوى التابع لدائرة قسم كرداسة بدون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران المشتعلة بالمخزن بدون معرفة أسباب الحريق.

كانت قد تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد نشوب حريق بمخزن كرتون بمنطقة كرداسة ، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

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