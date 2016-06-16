القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص بالجيزة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بالعمرانية وبولاق الدكرور، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة تفيد تورط 3 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة بالعمرانية وبولاق الدكرور، وبالحصول على إذن من النيابة تمكن النقيب أحمد فايز ورقيبى الشرطة وائل مصطفى ومصطفى عبد الستار من ضبط أحدهم بالعمرانية وبحوزته 32 قطعة حشيش ومطواة، كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور.

واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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