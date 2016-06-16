تحرير 1701 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1701 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 623 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و163 مخالفة إزالة ملصقات و172 مخالفة انتظار خاطئ و حجز7 سيارات و248 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو89 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و85 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و119 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و102 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 93 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير16 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و97 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1596 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية