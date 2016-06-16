رصد 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 19 "توك توك" أعلى محاور الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، اليوم الخميس، حملاتها على محاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين باتباع قواعد المرور منعًا لوقوع الحوادث.

ورصدت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 4420 مخالفة متنوعة، كما ضبطت 36 مخالفة تجاوز سرعات، و1760مخالفة نموذج 125، ورصدت 33 مخالفة فى مطالع ومنازل الكبارى، واحتجزت 19 "توك توك" مخالف لقرار منع سيره بمحاور الجيزة، و16 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها لرصد المخالفات بالشوارع.

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