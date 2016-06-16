أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رصد 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 19 "توك توك" أعلى محاور الجيزة

Google+ Print
رصد 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 19 "توك توك" أعلى محاور الجيزة رصد 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 19 "توك توك" أعلى محاور الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، اليوم الخميس، حملاتها على محاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين باتباع قواعد المرور منعًا لوقوع الحوادث.

ورصدت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 4420 مخالفة متنوعة، كما ضبطت 36 مخالفة تجاوز سرعات، و1760مخالفة نموذج 125، ورصدت 33 مخالفة فى مطالع ومنازل الكبارى، واحتجزت 19 "توك توك" مخالف لقرار منع سيره بمحاور الجيزة، و16 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها لرصد المخالفات بالشوارع.


>- المرور يضبط 101 ألف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365