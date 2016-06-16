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الرئيس الأمريكي يلتقي عائلات القتلى والمصابين في حادث الملهى الليلي بفلوريدا

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الرئيس الأمريكي يلتقي عائلات القتلى والمصابين في حادث الملهى الليلي بفلوريدا الرئيس الأمريكي يلتقي عائلات القتلى والمصابين في حادث الملهى الليلي بفلوريدا

باراك أوباما – أرشيفية

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، بعائلات القتلى والمصابين في حادث إطلاق الرصاص الذي وقع مؤخرا في مدينة أورلاندو بفلوريدا ، وأسفر عن مصرع 50 شخصا وجرح 53 آخرين .

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن أوباما قدم خلال اللقاء – الذي حضره نائبه جو بايدن – العزاء لعائلات الضحايا ، كما اجتمع أيضا مع القائمين على تنفيذ القانون في المدينة.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسئوليته عن الحادث ، والذي يعتبر الأسوأ من نوعه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث استهدف منفذه – الأفغاني الأصل – ملهى ليلي يرتاده المثليين من الجنسين.

أ ش أ

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