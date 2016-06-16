غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز على المقعد الخالى لمجلس النواب بالفيوم

أغلقت اللجان الانتخابية بمركز الفيوم أبوابها، منذ قليل، لتعلن انتهاء اليوم الثانى والأخير للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم، الذى خلا بوفاة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب منذ شهرين.

وبدأ منذ قليل، فرز الأصوات باللجان الفرعية، تمهيدا لنقل الصناديق ونتائج الفرز إلى المدينة الرياضية بدمو، لتجميع أصوات جميع اللجان، وإعلان النتيجة النهائية على مستوى المركز.

كان اليوم الأول والثانى للانتخابات، شهد إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، واقتصر الإقبال على قرى المرشحين.

جدير بالذكر، أن عدد المرشحين على المقعد بلغ 8 مرشحين، وهم الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى، والمرشح عمرو أبو السعود، والدكتور عبد الباسط عبد الصمد مرشح مستقل ورمزه بندقية صيد، والدكتور فوزى سيد عبد السميع مرشح حزب الوفد، ورفعت أحمد عباس مرشح مستقل ورمزه التمساح، وعماد محمد عبد التواب بدر مرشح مستقل ورمزه الأسد، وكمال هاشم أحمد مرشح مستقل ورمزه الكف، وعمرو نبيل أبو السعود مرشح مستقل.

كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت فى وقت سابق، صدور قرار من مجلس النواب بتاريخ 8 مايو، بخلو مكان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى، عضو المجلس عن الدائرة، قررت اللجنة عقب اجتماعها بدعوة الناخبين فى الدائرة للاقتراع على مقعد واحد، يومى 14و 15 يونيو 2016 فى الخارج، و15 و16 يونيو فى الداخل، وفى حال الإعادة، ستقام يومى 24 و25 يونيو فى الخارج، و25 و26 فى الداخل، كما قررت اللجنة العليا فتح باب التقدم بطلبات الترشح، ابتداء من 14 مايو، ولمدة 7 أيام حتى 20 مايو 2016، بنفس الأوراق والمستندات فى النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب.

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