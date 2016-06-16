المرصد العراقي: الإزيديات يتعرضن يوميا لعمليات اغتصاب من داعش في الموصل والرقة

قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بغداد، مصطفى سعدون، إن تقرير الأمم المتحدة والخاص بارتكاب جرائم إبادة بحق الطائفة الإيزيدية العراقية، هام للغاية، كونه يصدر من منظمة أممية يتحدث عن نساء أيزيديات هن سبايا هذا العصر والأكثر تضررا من جرائم تنظيم داعش.

وأضاف سعدون، خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث”، المذاع على “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن المرصد لديه إحدى الشهادات والتي تفيد بأن إحداهن بيعت بعشرة دولارات وبعضهن تمكن من الهروب وأخريات وصلن الى أهاليهن ولكن في وضع صعب ومازال الكثير بغتصبون من أفراد التنظيم في الموصل والرقة.

وأشار سعدون الى أن الإيزيديات يعيشون أوضاع إنسانية صعبة بين تعرضهم للاغتصاب وبيعهم بسوق النخاسة في الموصل الى جانب عمليات القتل المستمرة بعد رفضهن الخضوع لمطالب عناصر التنظيم.