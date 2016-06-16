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بلجيكا تجيز تسليم مشتبه بهما في هجمات باريس إلى فرنسا

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بلجيكا تجيز تسليم مشتبه بهما في هجمات باريس إلى فرنسا بلجيكا تجيز تسليم مشتبه بهما في هجمات باريس إلى فرنسا

الشرطة البلجيكية

أعلنت البلجيكية اليوم الخميس، إن محكمة استئناف أجازت تسليم فرنسا شخصين يخضعان لتحقيق على صلة بهجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصًا في نوفمبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد جاء في بيان للحكومة أن محكمة الاستئناف “أعلنت إمكانية تنفيذ مذكرتي اعتقال أوروبيتين أصدرتهما فرنسا بحق محمد عامري وعلي القاضي”.

واعتقلت بلجيكا صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس في 13 نوفمبر، وهو مواطن فرنسي ولد وشب في بلجيكا.

واعتقل عبد السلام في بروكسل في 18 مارس بعد مطاردة استمرت 4 أشهر وسلّم إلى فرنسا في 27 أبريل.

وطلبت فرنسا في مايو تسلم عامري الذي يقول المحققون إنّه قاد سيارته إلى فرنسا بعد وقت قصير من الهجمات للبحث عن عبد السلام وإعادته إلى بلجيكا، كما طلبت تسلم القاضي وهو فرنسي الجنسية يعيش في بروكسل، وجهت إليه تهمة إعادة عبد السلام بالسيارة إلى بلجيكا في 14 نوفمبر.

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