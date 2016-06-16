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وزير عراقي: من ارتكبوا انتهاكات موثقة بحق النازحين أخطر من داعش

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وزير عراقي: من ارتكبوا انتهاكات موثقة بحق النازحين أخطر من داعش وزير عراقي: من ارتكبوا انتهاكات موثقة بحق النازحين أخطر من داعش
استغرب وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى ردود الأفعال غير الموضوعية على مقطع من لقاء تلفزيونى سيُذاع غدا كاملا على قناة "العربية الحدث"، تعليقا على تنويه عرضته القناة جاء فيه أن الجميلى يصف "الحشد الشعبي" بأنه أخطر من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال عبد الزهرة الهنداوى الناطق باسم وزير التخطيط - فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس - إن الجميلي، ردا على سؤال عن الذين ارتكبوا انتهاكات موثقة بحق بعض النازحين من الفلوجة، أجاب "إن هؤلاء الموتورين هم أخطر من (داعش) لأن داعش عصابة بمواجهة دولة، وإن من قاموا بالتجاوزات بحق النازحين يقاتلون تحت علم الدولة والقانون وإنهم بارتكابهم الانتهاكات يمدون داعش بالوقود لاستمراره".

ودعا وزير التخطيط وسائل الإعلام إلى تحرى الحقيقة، وطالب السياسيين والإعلامين بتوخى الحذر والدقة والموضوعية وباستكمال المعلومات قبل الإدلاء بأى تصريحات، لافتا إلى أنه سيقوم بمقاضاة كل من سعى لتشويه تصريحاته بسوء نية.

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مصر 365