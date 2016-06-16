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مرتضى يفتح النار على كوفي: تلعب لعبة موت.. ليس لك مليما واحدا و3 دلائل لخطتك

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مرتضى يفتح النار على كوفي: تلعب لعبة موت.. ليس لك مليما واحدا و3 دلائل لخطتك مرتضى يفتح النار على كوفي: تلعب لعبة موت.. ليس لك مليما واحدا و3 دلائل لخطتك

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على محمد كوفي مدافع الفريق بعد "غيابه عن التدريبات ورفضه السفر والجلوس مع المسؤولين ونيته فسخ عقده".

وتخلف كوفي عن حضور مران الزمالك أمس الأربعاء، وأغلق هاتفه المحمول بعدما علم بعدم سداد مستحقاته المادية كاملة.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رفض كوفي الجلوس مع مسؤولي الزمالك مع رغبته في فسخ عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في رسالته إلى كوفي: "أنت تلعب لعبة موت. أنا لست ممدوح عباس".

وأضاف في تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك "كوفي حصل على مستحقاته بنسبة 100%. حصل على المستحقات كاملة. وليس له أي مليم في النادي".

وأوضح "في البداية كان يتحصل على 300 ألف دولار، ولكننا إدارة محترمة ولذلك تم رفع عقده إلى 375 ألف دولار. ومستحقاتك بالكامل في حسابك".

وواصل في حديثه إلى كوفي"تخطط لفسخ عقدك منذ فترة. رفضت حضور التدريبات ولديك خطة منظمة للهروب. أخبرت أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى أنك فسخت عقدك. وأنت من الأساس ترفض أخذ أموالك من خزائن النادي".

وأكد مرتضى منصور إرسال مجلس إدارة الزمالك لخطاب لاتحاد الكرة به 3 دلائل ضد محمد كوفي.

وقال مرتضى: "أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة به 3 دلائل ضد موقف محمد كوفي".

وأكمل حديثه قائلا: "أولا، هو يدعي المرض منذ فترة طويلة. ثانيا، يرفض حضور تدريبات الزمالك ويرفض الحصول على مستحقاته والتي تم توفيرها له باكامل. ثالثا، تهرب من السفر مع الزمالك إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا في دوري الأبطال".

وأتم مواصلا هجومه على كوفي "أنت تخطط للهرب منذ البداية مع وكيل أعمالك. أنت في نادي محترم لا يتوقف على أي لاعب".

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