حوار في الجول – تريزيجيه يتحدث عن حلم المونديال.. وهدفه مع أندرلخت ورسالة لرمضان

ما هو طموح محمود حسن "تريزيجيه" الذي يرغب في تحقيقه مع أندرلخت؟ وهل منتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم 2018؟ وما هي رسالته لرمضان صبحي لاعب الأهلي؟ وهل يفوز الفريق الأحمر بلقب الدوري؟

وعاد تريزيجيه إلى مصر بعد نهاية الموسم الكروي في بلجيكا وحضر مران الأهلي الذي أقيم يوم الخميس وأجرى FilGoal.com حوارا معه.

حلم المونديال وطموح كأس إفريقيا

هل يخاف منتخب مصر من أي منافس في كأس أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم؟

لا ننظر لمن سوف نواجهه في كلا الجهتين فنحن مستعدون لملاقاة أي فريق، ونحن لدينا لاعبين صغار السن ومميزين ولدينا أيضا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

هذا بالإضافة لامتلاكنا العديد من المحترفين ومن سنواجههم مع المنتخب نلاقيهم مع فرقنا في أوروبا فلا يوجد أي خوف من أي منافس.

ما هو طموح منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا؟

بالطبع هدفنا هو الفوز بلقب البطولة، لكن أهم شيء حاليا هو العمل على كيفية الصعود من دور المجموعات والتعامل مع كل مباراة على حدة فكل لقاء مختلف عن الآخر.

هل يستطيع منتخب مصر التأهل لكأس العالم؟

نحن فريق مميز وسوف نقدم أقصى ما لدينا من أجل تحقيق الحلم والتأهل للبطولة في عام 2018.

ما هو رأيك في هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر؟

مدير فني جيد جدا ومعه جهاز فني مميز ويقوموا ببذل جهدا كبيرا حتى يحقق الفريق نتائج جيدة.

كيف ترى موقفك من المشاركة مع منتخب مصر خاصة بعد الاعتماد عليك في لقاء الذهاب أمام نيجيريا والغياب في الإياب؟

أنا ألعب من أجل تمثيل بلدي وليس نفسي ولذلك ما يطلب مني أقوم بتنفيذه فقط، فأنا في لقاء الذهاب كوبر طلب مني أدوار دفاعية لمراقبة أحمد موسى مع الأدوار الهجومية الاعتيادية واستطعت في تنفيذ تعليماته.

طموحه مع أندرلخت

كيف خسر أندرلخت لقب الدوري البلجيكي؟

واجهنا سوء حظ في آخر مباراتين وخسرنا في إحداهما وهو ما كلفنا عدم الفوز باللقب، وشارك في إحدى المباريات كبديل وكنا مهزومين بهدفين دون رد وصنعت هدفين بعد مشاركتي لكننا خسرنا 4-2 في النهاية.

هل ساعدك أحمد حسن في شيء؟

أحمد حسن ساعدني كثيرا قبل وأثناء احترافي فهو أرسل لي بعض الأشخاص يساعدونني هناك في بلجيكا، وهو شيء كبير للغاية بالنسبة لجماهير أندرلخت فهم يحبونه ويتحدثون عنه كثيرا.

ما هو طموحك مع أندرلخت؟

لقد نجحت في إثبات نفسي وجعل النادي يقوم بشرائي بعدما شاهدوني أتدرب بجدية وملتزم معهم وذلك رغم عدم مشاركتي بكثرة، والآن هدفي هو جلب البطولات للفريق ولإسعاد جماهيرالنادي.

هل أندرلخت محطة لك أم أنك تخطط للبقاء فترة طويلة معهم؟

لا أعرف حاليا، فما أفكر فيه هو كيفية النجاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

هل جاءت إليك عروض أخرى غير أندرلخت؟

جاء إلي بعض الأندية من خارج بلجيكا ولكنني لا أحب الكشف عن أساميهم فهذه مواضيع وانتهت.

أي دوري تحب الانتقال إليه مستقبلا؟

لا أعرف ولكن أهم شيء هو أنتقل لمكان يناسب طريقة وأسلوب لعبي.

رسالة لرمضان وموقف الأهلي من الدوري

هل يتأثر الأهلي بهزيمة المصري؟

ما حدث أمر طبيعي يحدث لكل الفرق في العالم وأثق أن الأهلي سيتجاوز ذلك الأمر سريعا وسيفوز بالدوري.

هل تتمنى احتراف رمضان صبحي؟

بالطبع ولكن أن يرحل عن طريق النادي الأهلي أولا وأتمنى أن ينتقل لفريق كبير وأن يقدم ما يساعده على النجاح.

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