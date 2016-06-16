مرتضى: لا يوجد أي لاعب له مليم داخل الزمالك.. أنا من لي أموال عندكم

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حصول جميع لاعبي الفريق على مستحقاتهم بالكامل.

وكان رئيس الزمالك قد وعد لاعبي الفريق باستلام المستحقات قبل السفر لنيجيريا يوم الخميس لملاقاة إنيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد. وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "الجميع تحصل على مستحقاته بالكامل وزيادة عن 75%. النسبة التي توجد في عقود اللاعبين".

وعدد مرتضى منصور النسبة التي تحصل عليها كل لاعبي الزمالك من مستحقاتهم، وعلى سبيل المثالث "أحمد توفيق 86%. مصطفى فتحي 100%. أحمد دويدار 85. علي جبر 98%. باسم مرسي 87%. ألخ".

ولم يذكر مرتضى اسم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، قبل أن يوضح في تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك "أبو جبل وقع لفريق أخر. ولذلك لم يتم احتسابه معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يوجد أي لاعب له أي مليم في نادي الزمالك. على العكس أنا من لدي أموال عندهم".

وواصل "أنا من لي أموال عند اللاعبين وليس العكس.لقد تحصل الجميع على أكثر من النسبة المقرر لهم حصولها. أكثر من 75%".

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