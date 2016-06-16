وصفات بسيطة للتغلب على الإجهاد والتوتر.. الشاى الأخضر والقيلولة

1. الملح

2. تجديد الفيتامينات والمعادن فى الجسم



>3. القيلولة

4. تناول الشاى الأخضر بدلاً من القهوة

موضوعات متعلقة..

5 فوائد للعرقسوس.. يحمى من السرطان ويعالج الإجهاد فى رمضان

>

التوتر والإجهاد سمة رئيسية مع ضغوط العمل وهو ما يؤثر على أعصابنا وقدرتنا على التحكم فيها للتركيز، ويعالج البعض هذه الحالة بالصمت أو تناول المشروبات الساخنة المهدئة للأعصاب.>ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" طرق لتهدئة الأعصاب بسهولة للتغلب على وتيرة الحياة الصعبة التى تسبب حالة الإجهاد والتوتر الذى أصبحنا نراه على عدد كبير من صغار السن، ومن هذه الطرق:>على الرغم من كل السلبيات المعروفة عن الملح إلا أنه جزء أساسى من الحياة البشرية والحيوانية، يستخدم الجسم الملح للحفاظ على بعض وظائف الجسم الأساسية، ولا يفضل تناوله بشكل مباشر ولكن بزيادة معدلاته فى الأطعمة يمكن أن يقوم بدوره فى مساعدة الجسم فى دعم وظائف غددها وتقوية العظام، وفى المقابل لابد من تناول المزيد من المياه حتى لا يتسبب هذا الملح الزائد فى العديد من المشكلات بالإضافة إلى الانتباه من عدم تكرار هذه الخطوة يوميًا ولكن فقط عند الشعور بالتوتر والإجهاد.>يقوم فيتامين ب والماغنسيوم على حماية الجسم من آثار الإجهاد وغيرها من الفيتامينات والمعادن والمتوفرة بكثرة فى الخضراوات، وبتناول هذه الأطعمة يمكن أن تجدد كل الفيتامينات والمعادن فى جسمك وبذلك تصل إلى الهدوء المطلوب بالإضافة إلى فوائد كل هذه الأطعمة على باقى أعضاء الجسم.>النوم لفترة قليلة يساعد على استعادة الجسم نشاطه مرة أخرى، ولا نحتاج هنا أكثر من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة وهو ما نسميها بالقيلولة.>يهرب غالبيتنا إلى فنجان القهوة بمجرد الشعور بالإجهاد والتوتر حتى تساعدنا على التركيز، ولكن العلماء أثبتوا أن الشاى الأخضر رغم أنه يحتوى على الكافيين ولكن ليس بنفس كمية القهوة إلا أنه يساعد على الهدوء والاسترخاء.

أهمها تناول السوائل.. 7 نصائح لحمايتك من الإجهاد الحرارى وضربة الشمس