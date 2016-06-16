ضبط تشكيل عصابي سرق مرتبات العاملين بشركة خاصة بمشروع توشكى في أسوان‎

تمكنت قوة من مباحث أسوان، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مبلغ 100 ألف​ ​جنيه مرتبات العاملين بالشركة السويدية بتوشكى​.

​وتلقى مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بلاغًا من هشام عرفة رمضان، و ياسر​ ​علي محمد، و محمد صابر سلامة، موظفين بالشركة السويدية بتوشكي دائرة مركز​ ​أبو سمبل، بتضررهم من محمد .م. م.، 26 عام، فني الشركة، ومقيم​ ​دائرة مركز منيا القمح، لقيامه بتحريض ثلاثة أشخاص غير معلومين لديهم​ ​بالدخول عليهم بالسكن الخاص بهم، وتوثيقهم بالحبال، وسرقة مبلغ 100 ألف​ ​جنيه خاص بمرتبات الموظفين بالشركة،​ ​و5 هواتف محموله، ولاذوا بالفرار.

وبعد التأكد من صحة البلاغ​ ​وتقنين الإجراءات، تمكنت حملة من مباحث أسوان بالتنسيق مع مباحث الشرقية​، ​من ضبط كلًا من أحمد محمد محمود، 33 عام، عاطل، وإيهاب محمد، 21 عام، عاطل، وعثر بحوزتهما​ ​علي أحد الهواتف المبلغ بسرقتها،​ ​وبمواجهتهما اقروا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين​ ​حسن محمد محمود، 21 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز منيا القمح​، ​​و هاني عبد الله محمد، 28 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز منيا القمح​.​

وتم تحرير محضر والحاقه بمحضر ابو سمبل، وجارى العرض علي النيابة العامة​.​