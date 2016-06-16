ضبط تشكيل عصابي سرق مرتبات العاملين بشركة خاصة بمشروع توشكى في أسوان‎

تمكنت قوة من مباحث أسوان، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مبلغ 100 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة السويدية بتوشكى.
وتلقى مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بلاغًا من هشام عرفة رمضان، و ياسر علي محمد، و محمد صابر سلامة، موظفين بالشركة السويدية بتوشكي دائرة مركز أبو سمبل، بتضررهم من محمد .م. م.، 26 عام، فني الشركة، ومقيم دائرة مركز منيا القمح، لقيامه بتحريض ثلاثة أشخاص غير معلومين لديهم بالدخول عليهم بالسكن الخاص بهم، وتوثيقهم بالحبال، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه خاص بمرتبات الموظفين بالشركة، و5 هواتف محموله، ولاذوا بالفرار.
وبعد التأكد من صحة البلاغ وتقنين الإجراءات، تمكنت حملة من مباحث أسوان بالتنسيق مع مباحث الشرقية، من ضبط كلًا من أحمد محمد محمود، 33 عام، عاطل، وإيهاب محمد، 21 عام، عاطل، وعثر بحوزتهما علي أحد الهواتف المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اقروا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين حسن محمد محمود، 21 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز منيا القمح، و هاني عبد الله محمد، 28 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز منيا القمح.
وتم تحرير محضر والحاقه بمحضر ابو سمبل، وجارى العرض علي النيابة العامة.