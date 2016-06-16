شكري يستقبل نظيره الأيرلندي بالقاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، شارلي فلانجان، وزير خارجية ايرلندا، والذي يزور مصر في زيارة ثنائية لإجراء مشاورات مع نظيره المصري والتباحث حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استقبل وزير خارجية أيرلندا والوفد المرافق بمقر وزارة الخارجية بكورنيش النيل، حيث أُجريت جلسة مباحثات مطولة بين الجانبين، استعرض خلالها وزير الخارجية التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والأضرار التي أصابت قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أنه رغم تلك التحديات إلا أن الحكومة المصرية منخرطة بشكل فعال في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف إحداث نقلة في الأوضاع الاقتصادية وتلبيه احتياجات المواطن المصري.

وأوضح أبوزيد، أن المشاورات تناولت أيضا العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده تلك العلاقة على ضوء نتائج اجتماعات لجان المشاركة، إلا أن وزير الخارجية أكد فى الوقت ذاته على أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وأن مصر تسير بخطى ثابتة على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان اتساقًا مع الدستور المصري ومبادئه.

ومن ناحية أخري، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير الايرلندي حرص على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية وسبل تشجيع الجانبين الاسرائيلى والفلسطيني على استئناف المفاوضات، والأوضاع في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب.

ووجه الوزير الايرلندي الدعوة لشكري لزيارة دبلن في إطار دعم العلاقات الثنائية ومتابعة مشروعات التعاون بين البلدين، مؤكدًا على المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر فى منطقة الشرق الأوسط والتي تفرض على أي دولة أن تعزز وتوثق علاقتها معها.