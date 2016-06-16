سكرتير عام الوادي الجديد يبحث استعداد المحافطة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

مراسل ONA

بحث اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد في الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، آليات واساليب إخراج احتفالات المحافظة بثورة 30 يونيو بشكل لائق.

​ووجه شاش خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء المراكز الإدارية ومديري الشباب والرياضة والثقافة والصحة والأوقاف ، وممثل الكنيسة والمجلس القومي للمرأه ومركز النيل للإعلام، ضرورة وضع أعلام وتزيين الشوارع والميادين وتجميل ونظافة ودهان جميع الشوارع وتركيب شاشات عرض بالميادين الرئيسية، لعرض الإنجازات خلال عامين.

وأشار شاش إلى أن الاحتفال سوف يضم موكب سيارات الزهور ومهرجان للمشى، وختام دورة كرة القدم وأنشطه رياضية، وطابور عرض وحملة أعلام، وخيول وهجن وفنون شعبية، وعروض رياضية، والعاب شعبية، وموسيقى عربية وأغاني وطنية وكورال الأطفال​.​