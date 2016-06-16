بالصور.. الأمن يدمر37 سيارة تنقيب غير شرعى عن الذهب بجبال البحر الأحمر

أنهت قوات الأمن حملة أمنية مكبرة، على عمليات التنقيب غير الشرعية بجبال جنوب البحر الأحمر، ودمرت قرابة 37 سيارة لمنقبين غير شرعيين عن خام الذهب، وكانت الحملة استمرت ثلاثة أيام.

وصرح مصدر أمنى مطلع بأن القوات شنت حملة مكبرة على الأودية الجبلية المختلفة بجبال جنوب البحر الأحمر، استهدفت خلالها المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب، وتمكنت من تدمير 37 سيارة والقبض على قرابة 60 شخصا.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القوات أنهت تماما عمليات التنقيب بمنطقة الفواخير التابعة لمدينة القصير، والغنية بخام الذهب وكذلك منطقة البرامية، مؤكدا على أن القوات تعاملت مع المنقبين، وقدمت عددا كبيرا منهم للنيابة العسكرية، وداهمت أوكارهم وضبطت أسلحة وكمية من الذهب الخام.

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