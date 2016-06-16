«أمن أسيوط»: خلية إرهابية من 4أشخاص وراء زرع قنابل المدرسة الابتدائية بأسيوط

مراسل ONA
كشفت تحريات مديرية أمن أسيوط عن خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص يتزعمها مدرس ابتدائي، حيث أشارت التحريات إلى أنهم وراء واقعة زرع 6 عبوات ناسفة بدائية الصنع بمدرسة ابتدائية بأبوتيج .
كانت مديرية أمن اسيوط قد تلقت اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على عبوة ناسفة أمام بجوار مدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج يشتبه بكونه قنبلة.
وعلى الفور تم فرض كردون أمني، وبتمشيط المنطقة وفحص البلاغ بواسطة قوات المفرقعات والكلاب البوليسية، حيث تبين وجود عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار المدرسة و5 عبوات بآحدى دواليب المدرسة، حيث تم التعامل معها وإبطال مفعولها على الفور.
وبتكثيف تحريات المباحث توصل الضباط إلى أن مدرس التربية الرياضية يقف وراء تلك الواقعة، حيث كون و3 أخرين من اصدقائه ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة خلية إرهابية، استعدادًا لارتكاب أعمال العنف فى احتفالات 30 يونيو متخذين من المدرسة ستار لهم لاخفاء المتفجرات.
وألقت قوات الأمن القبض على أحد أفراد الخلية ويدعى “هشام.ح.خ” موظف، والذي اعترف بارتكابه الواقعة بمساعدة الاخرين.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها للقبض، وجاري البحث عن المدرس وباقى أفراد الخلية.