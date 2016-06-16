«أمن أسيوط»: خلية إرهابية من 4أشخاص وراء زرع قنابل المدرسة الابتدائية بأسيوط

مراسل ONA

كشفت تحريات مديرية أمن أسيوط عن خلية إرهابية مكونة من 4​ ​أشخاص يتزعمها مدرس ابتدائي، حيث أشارت التحريات إلى أنهم وراء واقعة زرع 6 عبوات ناسفة بدائية​ ​الصنع بمدرسة ابتدائية بأبوتيج .

كانت مديرية أمن اسيوط قد تلقت اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد​ ​العثور على عبوة ناسفة أمام بجوار مدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور​ ​التابعة لمركز أبو تيج يشتبه بكونه قنبلة.

وعلى الفور تم فرض كردون أمني، وبتمشيط المنطقة وفحص البلاغ بواسطة قوات ​المفرقعات والكلاب البوليسية، حيث تبين وجود عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار​ ​المدرسة و5 عبوات بآحدى دواليب المدرسة، حيث تم التعامل معها وإبطال مفعولها على الفور.

وبتكثيف تحريات المباحث توصل الضباط إلى أن مدرس​ ​التربية الرياضية يقف وراء تلك الواقعة، حيث كون و3 أخرين من اصدقائه ينتمون لجماعة الإخوان​ ​المحظورة خلية إرهابية، استعدادًا لارتكاب أعمال العنف فى احتفالات 30​ ​يونيو متخذين من المدرسة ستار لهم لاخفاء المتفجرات.

وألقت قوات الأمن القبض على أحد أفراد الخلية ويدعى “هشام.ح.خ” موظف، والذي اعترف​ ​بارتكابه الواقعة بمساعدة الاخرين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها للقبض، وجاري البحث​ ​عن المدرس وباقى أفراد الخلية.